Убийцей ростовского звукорежиссера оказался 55-летний приятель

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Ростов-на-Дону, 28 июня. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу звукорежиссера городского выпускного Николая Цацака, сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Галалаева.

В результате совместной работы следователей и криминалистов, при оперативном сопровождении сотрудников полиции, в кратчайшие сроки был задержан 55-летний мужчина по подозрению в убийстве звукорежиссера. Мужчина проживает в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, задержанный хорошо знал погибшего. Между ними были неприязненные отношения. В день совершения убийства подозреваемый случайно встретил звукорежиссера на улице. Между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина схватил камень и нанес потерпевшему несколько ударов камнем по голове, передает «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что звукорежиссера ростовского общегородского выпускного Николая Цацака обнаружили мертвым.