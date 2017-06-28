Новый фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» войдет в состав ЧФ

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Санкт-Петербург, 28 июня. Фрегат «Адмирал Макаров» в скором времени войдет в состав Черноморского флота (ЧФ). Об этом сегодня заявил заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России Виктор Бурсук в ходе Международного военно-морского салона МВМС-2017 в Северной столице.

По его словам, данный фрегат является третьим кораблем такого проекта. «Адмирал Макаров» оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

На салоне также презентованы 17 судов.

Бурсук сообщил, что очередной корвет «Гремящий», который оборудован двигателями отечественной сборки, в ближайшем будущем будет спущен на воду. Стоит отметить, что двигатели были сделаны по программе импортозамещения на Коломенском предприятии.