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Новый фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» войдет в состав ЧФ
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    Новый фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» войдет в состав ЧФ

    13:03  28 Июня 2017
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    Третий фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» войдет в состав ЧФ

    Санкт-Петербург, 28 июня. Фрегат «Адмирал Макаров» в скором времени войдет в состав Черноморского флота (ЧФ). Об этом сегодня заявил заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России Виктор Бурсук в ходе Международного военно-морского салона МВМС-2017 в Северной столице.

    По его словам, данный фрегат является третьим кораблем такого проекта. «Адмирал Макаров» оснащен крылатыми ракетами большой дальности «Калибр».

    На салоне также презентованы 17 судов.

    Третий фрегат «Адмирал Макаров» с «Калибрами» войдет в состав ЧФ

    Бурсук сообщил, что очередной корвет «Гремящий», который оборудован двигателями отечественной сборки, в ближайшем будущем будет спущен на воду. Стоит отметить, что двигатели были сделаны по программе импортозамещения на Коломенском предприятии. 

    Автор: Дана Балан
    #петербург #вмф #адмирал макаров #калибр #чф
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