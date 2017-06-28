Батальоны НАТО в Восточной Европе вышли на уровень полной операционной готовности

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Брюссель, 28 июня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции, что четыре батальона альянса в Восточной Европе в текущем месяце вышли на уровень полной операционной готовности.

«Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной операционной готовности», — сказал он журналистам.

Добавим, что генсек общался с представителями СМИ накануне встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, которая состоится 29 июня.