Министр обороны Великобритании назвал Россию «государством-агрессором»

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Лондон, 28 июня. Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал Россию «государством-агрессором», подрывающим основы демократии в других странах.

Сегодня в ходе конференции Королевского института Вооруженных сил глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал Россию страной-агрессором, которая «испытывает страны-союзников вдоль восточной границы Европы» и подрывает демократию в этих странах. В январе 2017 года американские спецслужбы распространили доклад с обвинениями в адрес России о якобы имевшем место вмешательстве в выборную систему США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что обвинения голословны, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал — никаких доказательств у американской стороны нет. Отметим, что отношения России и Евросоюза ухудшились на фоне вхождения Крыма в состав РФ по результатам народного референдума в 2014 году, а также непризнания республиками Донбасса новой власти Киева после государственного переворота. Западные страны ввели антироссийские санкции, Москва ответила пропорциональными мерами.​