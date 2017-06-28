Ирак: военные обнаружили склад ИГ с хлором в Старом Мосуле

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Мосул, 28 июня. Во время операции по освобождению города от «Исламского государства»* обнаружен оружейный склад боевиков.

Пресс-служба Вооруженных сил Ирака сообщила, что во время операции в исторической части Мосула был обнаружен арсенал боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) с большим количеством оружия и боеприпасов.

#Iraq Federal Police units found a #ISIS weapon storage in #Mosul Old City, some of the IEDs had chlorine gas. pic.twitter.com/UnlafoJmi3 — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 28, 2017

Отмечается, что кроме крупнокалиберного вооружения, гранатометов и выстрелов к ним на складе были обнаружены взрывные устройства и снаряды, начиненные хлором. Боевики планировали применять отравляющие вещества против иракских военных и мирных жителей Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.