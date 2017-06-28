Донбасс: три села в ЛНР попали под обстрел ВСУ

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Луганск, 28 июня. Украинские военные утром в среду открыли огонь по населенным пунктам Луганской народной республики (ЛНР) Знаменка, Хорошее и Фрунзе. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, ни один человек в результате обстрела не пострадал.

Так, два снаряда калибра 122 мм, выпущенных из гаубицы Д-30, упали на центральную площадь поселка Фрунзе в 10.10. В жилой дом и хозяйственную постройку попали две мины калибра 82 мм в Знаменке. Три снаряда калибра 120 мм прилетели в Хорошее. При этом два из них не разорвались и находятся на территории сельскохозяйственного предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия 21 раз нарушила объявленное на период сбора урожая в Донбассе «хлебное перемирие».