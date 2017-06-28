«Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет после ремонта

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Санкт-Петербург, 28 июня. Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» прослужит Военно-морскому флоту еще 20 лет, заявил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

В ходе международного Военно-морского салона Пономарев заявил, что на ремонт авианосца пока контракта нет. Однако имеется представление по объему работ.

Ожидается, что ремонт «Адмирала Кузнецова» начнется уже в этом году. Отметим, что крейсер начал свою работу в 1991 году.

В конце прошлого года корабельная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий», в составе которой был «Адмирал Кузнецов», вышла в районе Средиземного моря и Атлантики.

На борту «Адмирала» находилось несколько десятков самолетов и вертолетов. В середине ноября впервые в истории Россия осуществила боевое применение палубных самолетов Су-33.

За два месяца службы летчики морской авиации «Адмирала Кузнецова» выполнили более 400 боевых вылетов.