Ирак: в Мосуле от ИГ освобожден еще один район

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Мосул, 28 июня. Иракские военные заявили об освобождении от «Исламского государства»* квартала аль-Машахда.

Пресс-служба Вооруженных сил Ирака сообщила, что район аль-Машахда был освобожден от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) силами шестнадцатой пехотной дивизии. Ранее сообщалось о зачистке от игиловцев квартала аль-Фарук.

The Urban warfare that #Iraqi Federal Police units are leading in Al-Serjkhana central #Mosul Old city. pic.twitter.com/qPhd1Rr5FG — Iraqi Day ???????? (@iraqi_day) June 27, 2017

Иракские военные подчеркивают, что историческую часть Мосула остаются оборонять не более 200 террористов. Штурм осложняется тем, что боевикам легче держать оборону на узких и извилистых улицах Старого Мосула.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что подрыв мечети Ан-Нури ознаменовал полное поражение ИГИЛ* в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.