Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Ракка: курдская женщина-снайпер чудом спаслась от пули боевика ИГИЛ
Новости Сирии
Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности самолетов-разведчиков США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности самолетов-разведчиков США

    12:53  28 Июня 2017  /обновлено: 14:11  28 Июня 2017
    390

    Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности беспилотников США

    Нью-Йорк, 28 июня. Как стало известно благодаря энтузиастам, изучающим Вооруженные силы США в режиме реального времени, в последние дни около территории Сирии побывали сразу несколько наиболее высокотехнологичных разведывательных самолетов ВВС США.

    На нескольких Twitter были опубликованы сообщения о том, что всего за одну ночь в воздушном пространстве около сирийского берега появились сразу самолеты RC-135U Combat Sent — высокотехнологичная платформа для технического шпионажа — а также RC-135V Rivet Joint и разведывательный самолет P-8 Poseidon.

    Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности беспилотников США

    Вместе эти машины представляют собой высокотехнологичный разведывательный комплекс, который, вполне возможно, следил за президентом Башаром Асадом, прибывшим с визитом на российскую авиабазу «Хмеймим», утверждает War is Boring.

    Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности беспилотников США

    В ту же ночь, как стало известно благодаря открытым радарным данным, самолет Пентагона WC-135 Constant Phoenix вылетел из Великобритании и направился в сторону Черного моря. Этот самолет используется для выявления ядерного оружия и, по некоторым данным, он способен идентифицировать химическое оружие.

    Напомним, ранее Белый дом США заявил, что Башар Асад «дорого заплатит» в случае новой химической атаки в Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 155
        Читать
        13:43
        Сегодня

        Москва считает слова США о новых химатаках в Сирии «приглашением» террористов к провокациям
        12:19
        Сегодня

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки
        10:43
        Сегодня

        Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»
        9:44
        Сегодня

        «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017 155

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        7479

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2097

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1884

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1832
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45   28 Июня 2017
        156
        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        Евросоюз официально продлил антироссийские санкции на полгода

        13:44   28 Июня 2017
        44
        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        Гордость и мощь российского флота: Международный военно-морской салон открылся в Петербурге

        13:41   28 Июня 2017
        143
        Граната обнаружена у пассажира на станции метро «Автово» в Петербурге

        Граната обнаружена у пассажира на станции метро «Автово» в Петербурге

        13:30   28 Июня 2017
        138