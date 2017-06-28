Сирия: СМИ сообщили о повышенной активности самолетов-разведчиков США

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Нью-Йорк, 28 июня. Как стало известно благодаря энтузиастам, изучающим Вооруженные силы США в режиме реального времени, в последние дни около территории Сирии побывали сразу несколько наиболее высокотехнологичных разведывательных самолетов ВВС США.

На нескольких Twitter были опубликованы сообщения о том, что всего за одну ночь в воздушном пространстве около сирийского берега появились сразу самолеты RC-135U Combat Sent — высокотехнологичная платформа для технического шпионажа — а также RC-135V Rivet Joint и разведывательный самолет P-8 Poseidon.

Вместе эти машины представляют собой высокотехнологичный разведывательный комплекс, который, вполне возможно, следил за президентом Башаром Асадом, прибывшим с визитом на российскую авиабазу «Хмеймим», утверждает War is Boring.

В ту же ночь, как стало известно благодаря открытым радарным данным, самолет Пентагона WC-135 Constant Phoenix вылетел из Великобритании и направился в сторону Черного моря. Этот самолет используется для выявления ядерного оружия и, по некоторым данным, он способен идентифицировать химическое оружие.

Напомним, ранее Белый дом США заявил, что Башар Асад «дорого заплатит» в случае новой химической атаки в Сирии.