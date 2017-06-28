Экс-президент Турции объяснил, как кризис в Сирии перешел в хроническую форму

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Анкара, 28 июня. Бывший президент Турции Абдулла Гюль заявил, что Анкара хочет стабильности в Сирии, поэтому заняла активную позицию в урегулировании сирийского кризиса.

Экс-глава государства в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» напомнил, что Турция и САР имеют общую границу протяженностью 900 км. Поэтому Анкара решила поучаствовать в решении «серьезной непроходящей проблемы» в Сирии, поскольку она представляла угрозу и для соседней страны.

«Мы хотим урегулирования и стабильности в Сирии. Хотим, чтобы сирийцы имели возможность жить счастливо и безопасно в своих домах и ни в чем не нуждаться. Других амбиций в отношении Сирии или прочих соседских стран у нас нет», — приводит его слова RT.

Гюль добавил, что изначально позиция Турции не совпадала с позицией России и других государств, поэтому турецкие политики не могли найти точки соприкосновения с иностранными партнерами. «В результате сирийская проблема перешла в хроническую форму и миллионы людей были вынуждены страдать», — отметил он.