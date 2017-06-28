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Нацгвардейцы жестоко избили и ограбили селян и добробатовцев под Кировоградом
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    Нацгвардейцы жестоко избили и ограбили селян и добробатовцев под Кировоградом

    14:09  28 Июня 2017
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    Нацгвардейцы жестоко избили и ограбили селян и добробатовцев под Кировоградом

    Кировоград, 28 июня. Столкновение между жителями села, в том числе бывших участников добровольческих батальонов, с одной стороны и Нацгвардией с другой произошли в Бережинке Кировоградской области Украины. 

    Как сообщили местные жители, они, по сути, имеют дело с рейдерским захватом земли. Принадлежащие им поля поджигают, документы — подделывают, так что получается, что они «дарят» свои участки незнакомым людям. Суды, в которые крестьяне подают жалобы, заканчиваются не в их пользу. 

    Отчаявшиеся добиться правды фермеры организовали отряды самообороны и обратились за помощью к бывшим участникам так называемой АТО в Донбассе — добробатовцам из «Донбасса» и «Азова». Накануне произошло масштабное столкновение между ними и Нацгвардией. 

    «Били всех без разбора – в том числе били женщин. В настоящее время около 20 из них госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести», – рассказал экс-командир батальона «Донбасс» и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко на своей странице в Facebook. 

    Кроме того, у задержанных отбирали деньги и документы. 

    Автор: Владимир Багров
    #украина #кировоград
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