Ходим по грани: участники конфликта в Сирии максимально усиливают свой военный контингент

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В Сирийской Арабской Республике сложилась очень тревожная ситуация — армия Дамаска максимально усилена, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. И за это стоит сказать спасибо Вашингтону, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Сенатор также подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес Дамаска о подготовке химатаки являются «неприкрытой ложью» для того, чтобы армии международной коалиции и конкретно Соединенных Штатов Америки имели обоснования для «новой попытки вмешательства». По словам зампреда, складывающаяся обстановка не может не тревожить, поэтому он надеется на то, что американские политики смогут понять всю опасность происходящего, «хотя на это остается все меньше надежды».

«Насколько я знаю, максимально усилена сирийская армия… Что касается безопасности наших военнослужащих в Тартусе и Хмеймиме, все силы и возможности также находятся на пределе. Положение очень тревожное», — говорит Серебренников.

Ранее представители пресс-службы Белого дома заявили, что официальный Дамаск якобы готовит новую химическую атаку на территории своей страны. При этом представители Вашингтона подчеркнули, что в случае такой атаки, цена для сирийского правительства будет высока.

«Подобные заявления — это своего рода выдача себе же публичной индульгенции для полномасштабного вторжения. Если Соединенные Штаты проведут какую-либо провокацию, а после этого бездоказательно обвинят Дамаск, они смогут делать в Сирии все, что посчитают нужным, не считаясь с мнением Башара Асада и коалицией Россия-Турция-Иран», — подтверждает слова сенатора военный эксперт.

По мнению эксперта, силы всех сторон конфликта вышли на завершающую фазу борьбы с террористами, на завершающий этап по физическому уничтожению боевиков «Исламского государства»* (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН).

«Прежде всего, активизация деятельности США во главе своей коалиции. Не сегодня, так завтра падут Мосул и Ракка, сдуется сам по себе террористический «халифат» и в Вашингтоне планируют поделить территорию Сирии и получить наиболее прибыльный участок станы: там, где есть нефть, газ, вода и другие полезные ископаемые. Но при этом Вашингтон пытается выставить себя в информационном пространстве в роли справедливого государства, которое борется с радикальными исламистами. Но это далеко не так, они поддерживают боевиков оружием, тренируют радикальную оппозицию и защищают террористов», — продолжает военный эксперт.

Кошкин уверен, что именно такой подход США и стал причиной эскалации напряженности в Сирии. Военный аналитик напоминает о том, что 19 июня Россия в одностороннем порядке вышла из меморандума о предотвращении инцидентов в воздухе в связи с тем, что коалиционный F-16 сбил Су-22 ВВС Сирии. Минобороны РФ предупредило международную коалицию о том, что к западу от Евфрата все воздушные цели будут сопровождаться нашими средствами ПВО. Это связано с тем, что США необоснованно сбивают самолеты ВВС Сирии, что неизбежно ведет к еще большей эскалации напряженности.

«Сегодня уже можно спокойно говорить о том, что США намерено увеличивают свой военный контингент, перебрасывают артиллерию и даже ракетное вооружение на юг ближневосточной республики. Это необходимо для захвата и контроля определенных территорий. Но именно это создает дополнительное напряжение и в военной, политической и экономической сферах. То есть во всех сферах Вашингтон задает негативный, генерирующий тонус, который вызывает беспокойство у всего мирового сообщества», — заключил эксперт Ассоциации военных политологов.

Напомним, действия международной коалиции в Сирии раскритиковал и глава российского МИД Сергей Лавров, который заявил, что в Вашингтоне должны уважать суверенитет ближневосточной страны и координировать свои боевые операции с Дамаском, как это делают Россия и другие страны. Кроме того, представители военного ведомства Российской Федерации заявили о необходимости тщательного расследования американским командованием произошедшего в небе Сирии инцидента.

* Организация запрещена на территории РФ.