Работа над проектом перспективного вертолетоносца «Прибой» стартовала в России

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Санкт-Петербург, 28 июня. Работа над созданием перспективного вертолетоносца «Прибой» стартовала — в настоящий момент известны верфи, где будут возводиться данные корабли. Об этом сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

По его словам, заводы ОСК начали прорабатывать данный проект. На сегодняшний день есть понимание всех фундаментальных технологий. У ОСК есть площадки, на которых могут построить такой корабль, отметил Пономарев.