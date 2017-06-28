ПФР определил порядок подачи заявлений на перевод пенсионных накоплений

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Москва, 28 июня. Пенсионный фонд России объявил о приеме заявлений о переводе пенсионных накоплений через клиентскую службу ведомства, МФЦ и портал госуслуг на время приостановки приема документов через удостоверяющие центры.

Аудиторы Счетной палаты выявили ранее риски фальсификации заявлений россиян при подаче заявлений о пенсионных накоплениях через удостоверяющие центры, в связи с этим подача документов через данную систему временно приостановлена. Пенсионный фонд РФ сообщил, что граждане смогут подать запрос на перевод пенсионных накоплений в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

Сделать это можно через клиентскую службу ПФР, портал госуслуг или личный кабинет на портале пенсионного фонда. Электронные документы должны быть подтверждены электронной подписью. Также существует возможность подачи заявления с помощью почты, заверить личность отправителя должен нотариус, пишут «Аргументы и Факты».