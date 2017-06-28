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    Задавший вопрос Путину школьник может лишиться подаренного iPhone7

    12:40  28 Июня 2017
    76

    Задавший вопрос Путину школьник может лишиться подаренного iPhone7

    Нефтеюганск, 28 июня. Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, который получил золотой iPhone7 после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, может лишиться дорогого подарка.

    Екатеринбургский блогер Василий Рыбаков обратил внимание на герб России, который украшает крышку смартфона, и пожаловался в полицию. По его словам, компания Caviar, занимающаяся изготовлением золотых iPhone, нарушила закон «О гербе РФ».  В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

    Задавший вопрос Путину школьник может лишиться подаренного iPhone7

    Как сообщает Ura.ru, если претензии блогера будут признаны справедливыми, то весь ограниченный тираж золотых iPhone7 с российским гербом подлежит отзыву, включая  телефон Прилепы.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #прилепа
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