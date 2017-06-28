Задавший вопрос Путину школьник может лишиться подаренного iPhone7

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Нефтеюганск, 28 июня. Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа, который получил золотой iPhone7 после прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, может лишиться дорогого подарка.

Екатеринбургский блогер Василий Рыбаков обратил внимание на герб России, который украшает крышку смартфона, и пожаловался в полицию. По его словам, компания Caviar, занимающаяся изготовлением золотых iPhone, нарушила закон «О гербе РФ». В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Как сообщает Ura.ru, если претензии блогера будут признаны справедливыми, то весь ограниченный тираж золотых iPhone7 с российским гербом подлежит отзыву, включая телефон Прилепы.