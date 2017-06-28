Ирак: террористы ИГ отбросили правительственные войска в Мосуле

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Мосул, 28 июня. Террористам из запрещенной в России группировки ИГ* на западной окраине Мосула удалось оказать поддержку немногочисленным членам группировки, которые продолжают сопротивление войскам в Старом городе Мосула. Для отражения нападения на западном фланге командованию правительственных сил пришлось перебросить часть войск из города, в результате чего наступление на Старый город остановилось.

В ходе нападения боевикам удалось захватить районы Танак и Ярмук, освобожденные от ИГ еще в мае. По утверждению Arab News, боевики ИГ совершили нападение под видом бойцов действующего в Ираке шиитского ополчения. На следующий день, как сообщил один из иракских офицеров, коалиции во главе с США нанесли удары по террористам, уничтожив около 40 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.