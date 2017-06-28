Малафеев назвал кадровые перестановки в «Зените» ностальгией по чемпионству

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Санкт-Петербург, 28 июня. Этим летом в петербургском «Зените» произошли масштабные кадровые перестановки. В грядущем сезоне новым генеральным директором клуба стал Сергей Фурсенко, а на тренерский мостик пригласили итальянского специалиста Роберто Манчини.

По мнению экс-вратаря сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева, изменения были клубу крайне необходимы, но возвращение в клуб Фурсенко — «это своего рода шаг в прошлое».

«Однако прошлое это очень притягательное — при Фурсенко клуб побеждал в Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и обеспечивал себе первое за 23 года чемпионство», — передает слова Малафеева газета «Известия».

Как отметил экс-вратарь, именно эти люди могут вернуть клуб к тем высотам, которые уже покорялись.

Как ранее сообщал ФАН, в начале июня Фурсенко рассказал, когда сине-бело-голубые смогут играть на новой арене.