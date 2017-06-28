Петербургский закс рассмотрит вопрос о референдуме по статусу Исаакия

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Санкт-Петербруг, 28 июня. Вопрос о референдуме по статусу Исаакиевского собора депутаты петербургского Заксобрания должны рассмотреть на последнем перед летними каникулами заседании.

Как пишет «Комсомольская правда — Петербург», оппозиция на это уже даже не надеялась, но пункт внесен в повестку дня. Однако это лишь половина дела. Многие полагают, что депутаты примут отрицательное решение по вопросу о проведении референдума.

Напомним, он касается в первую очередь статуса Исаакиевского собора. Предлагается оставить его под государственным управлением с возможностью проведения в нем религиозных церемоний.