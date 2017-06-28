Ученые показали за одну минуту 500 миллионов лет Земли

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Канберра, 28 июня. Группа ученых из австралийских университетов Сиднея и Аделаиды показали видео, на котором детально и полностью показано движение тектонических плит Земли за 500 млн лет.

Уникальное исследование охватывает один из самых загадочных периодов развития нашей планеты — Стенийский. Эксперты проследили за развитием Земли до Кембриджского периода (480-520 млн лет назад).

Именно в это время формировался и развивался климат на нашей планете, зарождалась жизнь в ее привычном понимании, отмечает «Дни.ру».

В то далекое время тектонические плиты буквально «бродили» по всей планете. Ледниковые периоды сменялись глобальными потеплениями. Именно тогда начала формироваться атмосфера Земли с большим содержанием кислорода. Это привело к быстрому появлению новых форм жизни.