Сирия сегодня: фантазии США о химатаке и Асаде, Пушков против Хейли, Турция готова воевать

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Сирия сегодня, 28 июня. Постпред США при ООН Хейли защищает боевиков, считает Алексей Пушков. Госдеп отказывается предъявить доказательства якобы подготовки Башаром Асадом химической атаки. Турция снова готова воевать в Сирии.

Пушков обвинил Хейли в защите терроризма

Постпред США при ООН Никки Хейли защищает боевиков террористических группировок, в том числе запрещенное в РФ «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*). Такой вывод можно сделать на основании ее заявления, что к любым возможным химатакам в Сирии якобы обязательно будут причастны силы, подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду, а также Россия и Иран. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Хейли заявила, что в «любом применении химоружия в Сирии» будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночами не спит — боевиков защищает», — написал Пушков в своем Twitter.

Хейли заявила, что в "любом применении химоружия в Сирии" будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночам не спит - боевиков защищает. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 28, 2017

Пушков также добавил, что обвинения Хейли в адрес Асада и его союзников — из разряда фейков о связях президента США Дональда Трампа с Россией, с завидным постоянством публикуемых телекомпанией CNN.

«Обвинения США в адрес Дамаска — из разряда фейков, которые CNN выдает в эфир ради рейтингов. Продюсер СNN дал им емкое определение — bullshit (коровья лепешка, в русском варианте — «дерьмо собачье»)», — написал сенатор в своем микроблоге.

Старший продюсер СNN признал: у них нет доказательств связей Трампа с Россией, та чушь (bullshit), что они выдавали, делалась ради рейтингов — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 27, 2017

Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли написала в своем Twitter: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут возложены на Асада, а также на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийстве сирийских граждан».

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people. — Nikki Haley (@nikkihaley) June 27, 2017

Бездоказательные обвинения

США отказались предъявить доказательства якобы «подготовки» Дамаском химической атаки, о возможности которой было объявлено накануне. Об этом в ходе брифинга заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.

Так она прокомментировала опубликованное накануне заявление Белого дома, что Вашингтон располагает некими данными, якобы свидетельствующими о подготовке химической атаки силами, подконтрольными Башару Асаду.

Она также ответила отрицательно на вопрос, собирается ли Вашингтон «говорить что-то конкретное о химическом оружии». При этом Нойерт уточнила, что «химические» сведения, о которых идет речь, якобы получены по каналам разведки.

Ранее Белый дом заявил, что официальный Дамаск якобы готовит еще одну атаку с применением химического оружия, передает со ссылкой на Reuters «Лента.ру». В ответ на это Вашингтон предупредил Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если такое нападение произойдет.

Также в заявлении Белого дома говорилось, что подготовка новой атаки аналогична инциденту с химоружием, который якобы имел место 4 апреля в провинции Идлиб, и в результате которой якобы погибли или получили отравления десятки мирных жителей. При этом Дамаск и Москва категорически отвергают сам факт того, что химическая атака в Идлибе вообще имела место.

Тем не менее, «в ответ» на эту мифическую атаку США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому сирийских правительственных сил в провинции Хомс.

Турция снова готова воевать в Сирии

Турция готова начать новую военную операцию на севере Сирии в случае возникновения угрозы ее приграничным областям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сейчас в Сирии идут негативные процессы, — цитирует слова Эрдогана газета «Известия». — Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как во время операции «Щит Евфрата».

А августе прошлого года турецкая армия начала военную операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ, приняв активное участие в освобождении от террористов городов Джараблус и Эль-Баб на севере Сирии.

После окончания боев за Джараблус и Эль-Баб Анкара не скрывала своей готовности принять участие в операциях по освобождению от ИГИЛ Манбидж и Ракки, однако возглавляемая США коалиция сделала ставку на отряды курдов. Это вызвало серьезное недовольство турецких властей, считающих курдские вооруженные отряды террористическими формированиями.

* Организация запрещена на территории РФ.