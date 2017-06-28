Сирия сегодня: фантазии США о химатаке и Асаде, Пушков против Хейли, Турция готова воевать
Сирия сегодня, 28 июня. Постпред США при ООН Хейли защищает боевиков, считает Алексей Пушков. Госдеп отказывается предъявить доказательства якобы подготовки Башаром Асадом химической атаки. Турция снова готова воевать в Сирии.
Пушков обвинил Хейли в защите терроризма
Постпред США при ООН Никки Хейли защищает боевиков террористических группировок, в том числе запрещенное в РФ «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*). Такой вывод можно сделать на основании ее заявления, что к любым возможным химатакам в Сирии якобы обязательно будут причастны силы, подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду, а также Россия и Иран. Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«Хейли заявила, что в «любом применении химоружия в Сирии» будут виновны Дамаск, а также Москва и Тегеран. Ночами не спит — боевиков защищает», — написал Пушков в своем Twitter.
Пушков также добавил, что обвинения Хейли в адрес Асада и его союзников — из разряда фейков о связях президента США Дональда Трампа с Россией, с завидным постоянством публикуемых телекомпанией CNN.
«Обвинения США в адрес Дамаска — из разряда фейков, которые CNN выдает в эфир ради рейтингов. Продюсер СNN дал им емкое определение — bullshit (коровья лепешка, в русском варианте — «дерьмо собачье»)», — написал сенатор в своем микроблоге.
Ранее постоянный представитель США в ООН Никки Хейли написала в своем Twitter: «Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут возложены на Асада, а также на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийстве сирийских граждан».
Бездоказательные обвинения
США отказались предъявить доказательства якобы «подготовки» Дамаском химической атаки, о возможности которой было объявлено накануне. Об этом в ходе брифинга заявила представитель госдепартамента США Хизер Нойерт.
Так она прокомментировала опубликованное накануне заявление Белого дома, что Вашингтон располагает некими данными, якобы свидетельствующими о подготовке химической атаки силами, подконтрольными Башару Асаду.
Она также ответила отрицательно на вопрос, собирается ли Вашингтон «говорить что-то конкретное о химическом оружии». При этом Нойерт уточнила, что «химические» сведения, о которых идет речь, якобы получены по каналам разведки.
Ранее Белый дом заявил, что официальный Дамаск якобы готовит еще одну атаку с применением химического оружия, передает со ссылкой на Reuters «Лента.ру». В ответ на это Вашингтон предупредил Асада, что он и его военные «заплатят высокую цену», если такое нападение произойдет.
Также в заявлении Белого дома говорилось, что подготовка новой атаки аналогична инциденту с химоружием, который якобы имел место 4 апреля в провинции Идлиб, и в результате которой якобы погибли или получили отравления десятки мирных жителей. При этом Дамаск и Москва категорически отвергают сам факт того, что химическая атака в Идлибе вообще имела место.
Тем не менее, «в ответ» на эту мифическую атаку США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому сирийских правительственных сил в провинции Хомс.
Турция снова готова воевать в Сирии
Турция готова начать новую военную операцию на севере Сирии в случае возникновения угрозы ее приграничным областям. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Сейчас в Сирии идут негативные процессы, — цитирует слова Эрдогана газета «Известия». — Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как во время операции «Щит Евфрата».
А августе прошлого года турецкая армия начала военную операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГИЛ, приняв активное участие в освобождении от террористов городов Джараблус и Эль-Баб на севере Сирии.
После окончания боев за Джараблус и Эль-Баб Анкара не скрывала своей готовности принять участие в операциях по освобождению от ИГИЛ Манбидж и Ракки, однако возглавляемая США коалиция сделала ставку на отряды курдов. Это вызвало серьезное недовольство турецких властей, считающих курдские вооруженные отряды террористическими формированиями.
* Организация запрещена на территории РФ.