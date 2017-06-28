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Аванпроект неатомной подлодки пятого поколения создан в России
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    Аванпроект неатомной подлодки пятого поколения создан в России

    12:42  28 Июня 2017
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    Аванпроект неатомной подлодки пятого поколения создан в России

    Санкт-Петербург, 28 июня. В России уже создан аванпроект неатомной субмарины пятого поколения. По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева, в настоящее время идет согласование задания на разработку технического проекта.

    Как отметил Пономарев, после завершения технического проектирования будет приниматься решение о начале его строительства.

    Ранее гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит уже сообщал, что проект 677 «Лада» станет основой для проекта неатомных подлодок пятого поколения. Так, в опытной эксплуатации на Северном флоте находится головная подлодка этого семейства «Санкт-Петербург», еще две строятся.

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил роль VIII Международного военно-морского салона (МВМС) в продвижении военной продукции России на мировые рынки. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #подводная лодка
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