Аванпроект неатомной подлодки пятого поколения создан в России

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Санкт-Петербург, 28 июня. В России уже создан аванпроект неатомной субмарины пятого поколения. По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева, в настоящее время идет согласование задания на разработку технического проекта.

Как отметил Пономарев, после завершения технического проектирования будет приниматься решение о начале его строительства.

Ранее гендиректор ЦКБ «Рубин» Игорь Вильнит уже сообщал, что проект 677 «Лада» станет основой для проекта неатомных подлодок пятого поколения. Так, в опытной эксплуатации на Северном флоте находится головная подлодка этого семейства «Санкт-Петербург», еще две строятся.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отметил роль VIII Международного военно-морского салона (МВМС) в продвижении военной продукции России на мировые рынки.