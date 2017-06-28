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Белый дом объявил «газовую революцию» в США
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    Белый дом объявил «газовую революцию» в США

    15:56  28 Июня 2017
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    Белый дом объявил «газовую революцию» в США

    Вашингтон, 28 июня. США собираются к 2020 году стать глобальным игроком в качестве экспортера сжиженного природного газа. О «газовой революции» сообщается в заявлении Белого дома.

    «Являясь чистым импортером с 1953 года, США могут стать нетто-экспортером уже в 2020 году», — отмечают в Вашингтоне.

    В сообщении Белого дома также говорится, что плодом «газовой революции» станет то, что США превратятся в глобального игрока как экспортер СПГ. По прогнозам, экспорт СПГ с прошлого года по 2040 может принести 118 млрд долларов в федеральный бюджет Соединенных Штатов, передает RT.

    Белый дом объявил «газовую революцию» в США

    Добавим, ранее Госдеп США сообщил о начале поставок сжиженного природного газа в Центральную Европу. Первая партия американского СПГ пришла в Польшу 7 июня. 

    Автор: Ермолай Любимов
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