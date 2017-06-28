Бои под Авдеевкой: армия ДНР сражается со снайперами из ВСУ, Прибалтики и Польши

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Командир взвода вооруженных сил ДНР в районе авдеевской промзоны рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об особенностях ведения боевых действий на этом участке фронта.

«Белые колготки» в ВСУ

По словам военнослужащего с позывным «Погранец», основная головная боль здесь — работа снайперов. Причем это не только украинские солдаты, которые за три года войны научились правильно держать в руках снайперские винтовки Драгунова (СВД).

«По нашей информации, весной сюда зашли прибалтийцы и снайперские группы поляков. Это профессионалы. Человек, который первый раз взял СВД в руки три года назад, так стрелять не научится. И уж тем более «почерк» не выработает», — отмечает командир взвода.

Он рассказал, что весной противник в 90% случаев попадал из СВД бойцам в область паха — вот они, признаки пресловутого «почерка». Так поступали во времена чеченского конфликта «Белые колготки» — отряд женщин-снайперов прибалтийского происхождения.

«Были случаи, когда с 600 метров человеку на бегу попадали в ногу — там точно сидит не дилетант с бельгийской винтовкой. Это профи, и их здесь много — не один и не два», — утверждает «Погранец».

Новые схемы обстрелов

Со временем изменилась и тактика обстрелов — вместо хаотичного огня по разным участкам фронта противники работают парой «артиллерист-снайпер» с нескольких точек. Рядом со снайпером сидят пулеметчик и гранатометчик на прикрытии. Задача одного из них — «вытащить» бойца из укрытия, чтобы он появился на открытой местности, а потом по нему отработал снайпер. Второй артиллерист прикрывает при этом снайпера. В принципе, очень грамотная и действенная тактика.

«Расстояние между их ангаром и нашими позициями на самом переднем участке — 60-70 метров. И этот снайпер может засесть под крышу ангара в 20-30 метрах над землей. Он видит то, что происходит в окопе. Передвигаться тяжело, не дай бог голову высунешь из окопа — сразу выстрел. За последнее время было немало случаев таких ранений», — сетует боец.

Как рассказывает «Погранец», сильно изменилась и тактика боя со стороны украинских силовиков в целом. Если раньше артиллерия стреляла вразброс, то теперь обстрелы стали более кучными. Например, четыре-пять минометов работают по одной позиции, сравнивают ее с землей, а потом эти силы перебрасываются на другой участок — и так далее.

«Приходится восстанавливать окопы и блиндажи с нуля, и все это под огнем пулеметчиков и снайперов. Ребятам тяжело работать под непрерывным обстрелом и морально, и физически», — говорит боец.

Позиционное преимущество

Идти «в лоб», учитывая нынешнее расположение позиций ВСУ, ополченцам глупо. В районе авдеевской промзоны украинские солдаты имеют позиционное преимущество.

«ВСУ стараются занимать высоты. Мы тоже стараемся, но все-таки нам дорог каждый клочок своей земли — не важно, низина или высота. А они берут стратегические высоты, с которых работают артиллерией, и держат их очень плотно», — рассказывает «Погранец».

Помимо привычных «прилетов» из СПГ-9 активизировалась работа танков. По словам «Погранца», «железный конь» ВСУ в последнее время частенько выезжает на охоту. Плюс со стороны коксохимического завода, где сейчас располагается еще один батальон ВСУ, работает дальнобойная артиллерия, обстреливая мирные кварталы Ясиноватой.

Но как «выкурить» противника с коксохимического завода? Учитывая, что стрелять из артиллерии нельзя — это спровоцирует экологическую катастрофу. Военнослужащие ДНР видят выход только в тактике котлов — то есть, окружении противника и взятии его в кольцо.