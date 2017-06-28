Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе

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Вашингтон, 28 июня. Зарубежные уфологи, просматривая снимки, сделанные марсоходом NASA Curiosity, нашли окаменелости, которые доказывают существование жизни на Марсе.

Мировое сообщество уфологов активно обсуждает снимки Curiosity, сделанные марсоходом в ходе последней миссии. На них отчетливо можно увидеть останки существ инопланетного происхождения, считают эксперты. Многие полагают, что NASA не признает существование инопланетной жизни на Красной планете, однако эти снимки — прямое доказательство теории о марсианах. Исследователи полагают, что данные фото — это большой прорыв, однако есть скептики, которые считают — уфологи всего лишь строят догадки​, пишет Inforeactor