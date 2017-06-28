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Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе
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    Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе

    12:14  28 Июня 2017
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    Уфологи нашли окаменелые «кости инопланетян» на Марсе

    Вашингтон, 28 июня. Зарубежные уфологи, просматривая снимки, сделанные марсоходом NASA Curiosity, нашли окаменелости, которые доказывают существование жизни на Марсе.

    Мировое сообщество уфологов активно обсуждает снимки Curiosity, сделанные марсоходом в ходе последней миссии. На них отчетливо можно увидеть останки существ инопланетного происхождения, считают эксперты. Многие полагают, что NASA не признает существование инопланетной жизни на Красной планете, однако эти снимки — прямое доказательство теории о марсианах. Исследователи полагают, что данные фото — это большой прорыв, однако есть скептики, которые считают — уфологи всего лишь строят догадки​, пишет Inforeactor 

    Автор: Ирина Селезнева
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