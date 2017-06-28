Захарова заявила об опасениях Москвы после заявления Госдепа о химатаке в Сирии

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Москва, 28 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что в Москве вызывают серьезные опасения заявления Государственного департамента Соединенных Штатов о подготовке Дамаском химической атаки.

«Из прошлого мы (все) знаем, что режим Буша (президента США Джорджа Буша-младшего — прим. ФАН) уже применял фальсификацию фактов о наличии ОМУ в Ираке против собственного народа для осуществления военной агрессии в отношении этой страны, — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. — Это вызывает у нас серьезные опасения».

Напомним, ранее замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов подчеркнул, что заявления Белого дома о том, что власти Сирии якобы готовят провокации с применением химоружия, являются домыслами и не имеют фактического подкрепления.