Совфед утвердил внесение изменений в бюджет РФ на 2017 год

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Москва, 28 июня. Совет Федерации утвердил поправки в федеральный бюджет на текущий год, уменьшающие его дефицит до 2,1 процента ВВП. Соответствующие корректировки Государственная дума Российской Федерации приняла на прошлой неделе, 21 июня.

По имеющимся данным, прогнозируемые расходы повышаются на 362 млрд рублей — до 16,603 трлн рублей, ожидаемая прибыль — на 1,191 трлн рублей, то есть до 14,679 трлн рублей.

Отмечается, что дефицит снижается на 829 млрд рублей.

Ранее в Государственную думу внесли проект об отмене национального роуминга.