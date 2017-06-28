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За состоянием здоровья российского ученого, задержанного в Индии, следит врач посольства РФ
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    За состоянием здоровья российского ученого, задержанного в Индии, следит врач посольства РФ

    12:33  28 Июня 2017  /обновлено: 12:38  28 Июня 2017
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    За состоянием здоровья российского ученого, задержанного в Индии, следит врач российского посольства

    Москва, 28 июня. За здоровьем россиянина, задержанного в Индии около месяца назад из-за патронов в птичьем гнезде, следит врач посольства РФ. Об этом говорится в ответе МИД РФ на запрос Федерального агентства новостей. 

    Российский ученый — 27-летний биолог Антон Голышев — был задержан в конце мая во время таможенного досмотра в аэропорту Нью-Дели. Сотрудники таможни обнаружили у него два боевых патрона, спрятанных в птичьем гнезде. По словам биолога, гнездо ткачика ему подарил хозяин отеля, в котором биолог проживал два месяца. Ученый предположил, что патроны в гнездо могла принести сама птица. 

    Россиянина задержали на время расследования, которое может продолжаться месяцами. У ученого обострилось хроническое заболевание, что заставило его родных сильно волноваться.  

    Как сообщили ФАН в МИД РФ, сотрудники посольства России в Нью-Дели оказывают Голышеву всю необходимую помощь, добиваются более оперативного проведения экспертизы, взаимодействуют с местными следователями. Отцу Голышева, также находящемуся сейчас в Нью-Дели, помогают с поиском адвоката для сына.

    «Кроме того, за состоянием здоровья Голышева наблюдает врач посольства, подобраны доступные на местном рынке аналоги прописанных ему в России медпрепаратов», — отмечается в сообщении. 

    Автор: Кристина Ботулу
    #мид рф #индия
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