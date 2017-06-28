Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

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Москва, 28 июня. Депутаты «Справедливой России» во главе с лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене роуминга в России. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

По мнению Миронова, национальный роуминг по сути является компенсационной мерой сотовым компаниям, которые изначально несли дополнительные издержки из-за соединений через единого оператора связи. Однако теперь данный механизм осуществляется крайне редко, поэтому, по мнению инициаторов проекта, роуминг представляет собой анахронизм и избыточную меру. Справедливороссы надеются, что после отмены роуминга мобильная связь станет доступнее, а тарифы операторов — прозрачнее.

Добавим, ранее глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев призвал изъять понятие «роуминг» из законов и актов российского правительства, оставив его в качестве технической характеристики.