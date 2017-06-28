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Сирия, 28 июня. Подкрепление союзников САА прибыло на восток провинции Хама. ИГ* несут значительные потери в Дейр эз-Зоре. Боевики ССА** ведут бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: наносят удары по укрепрайонам ССА в районе трассы Аль-Садд; перебросили подкрепление на восток Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): ведет ракетные обстрелы города Джубалджарах на востоке провинции Хомс; потеряло порядка 30 террористов в боях с САА в Дейр эз-Зоре; не выпускает мирное население из города Ракка; открыло огонь по опорным пунктам союзников САА в районе станции Саръян на востоке провинции Хама; убило троих бойцов иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби».

Сирийская свободная армия (ССА): открывает огонь по позициям курдов в северной части провинции Алеппо; ведет бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо протурецкие боевики продолжают открывать огонь по опорным пунктам Сирийской демократической армии**** (SDF) из артиллерийских орудий, передает информационное агентство Al Masdar News. Обстрелам подверглись курдские укрепрайоны вблизи городов Тель Рифаат, Харбул, Айн Дакна, Мараназ, Маллия, Касталь и Вилат Аль-Кади. Кроме того, Сирийская свободная армия (ССА) использует разведывательные беспилотники, которые занимаются изучением слабых мест в обороне противника. В данный момент, как сообщает Twitter-канал (tabbaa_ziad), турецкая артиллерия проводит обстрелы позиций Отрядов народной самообороны (YPG) в районе высоты Бисрая недалеко от города Азаз.

Ранее Анкара направила в регион большое количество военной техники и боеприпасов, намереваясь начать широкомасштабное наступление в регионе. Военный источник AMN сообщает, что радикалы «свободной армии» хотят объединить силы с исламистами коалиции «Тахрир Аш-Шам», действующими в провинции Идлиб. Для этого боевикам вооруженной оппозиции придется отбить у курдских формирований порядка 30 километров территорий.

Провинция Хомс

На востоке провинции силы проасадовских ополченческих отрядов продолжают развивать широкомасштабное наступление на укрепленные пункты боевиков «Исламского государства»*. Накануне союзные сирийской армии войска освободили более 70 километров к востоку от станции «Т-3», а также несколько населенных пунктов в этом районе. Согласно данным военного источника в социальной сети Twitter (henrylec1), проправительственные отряды находятся менее чем в 100 километрах от городов Абу Кемаль и Дейр эз Зор.

Тем временем террористы ИГ оказывают ожесточенное сопротивление. Twitter-канал (ahmadalissa) передает, что радикалы время от времени ведут ракетные обстрелы города Джубб Аль-Джара, расположенного в восточной части Хомса.

Провинция Дейр эз-Зор

Число погибших в результате авиаудара международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, по городу Аль-Маядин возросло до 57 человек. Об этом сообщает информационный портал Masrawy News. Ранее поступало информация о 42 жертвах бомбардировки коалиционных военных самолетов.

Вновь разворачиваются бои в районах административного центра провинции и в его окрестностях. По данным новостного агентства Masrawy News, в ходе последних столкновений между террористами «Исламского государства» и правительственными восками были уничтожены около 30 радикалов ИГИЛ.

Провинция Даръа

Противостояние между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», на юго-западе региона не прекращается. Как сообщают военные источники информагентства Masrawy News, последние стычки произошли недалеко от города Нава. Сведений о потерях сторон пока не поступало. Напомним, некоторые отряды «свободной армии» ранее перешли на сторону ИГ и сформировали анклав на границе с Ливаном и Израилем.

Между тем сирийские ВВС интенсифицировали удары по укреплениям и военным штабам боевиков вооруженной оппозиции в районе шоссе Аль-Садд. Информация о нанесенном радикалам уроне в данный момент уточняется.

Провинция Ракка

В районе Кадисия на западе столицы провинции продолжаются бои между радикалами «Исламского государства» и курдскими формированиями. Ранее квартал был отбит террористами у «демократической армии». Кок сообщает информагентство Al Masdar News, SDF и YPG контролируют уже 80 процентов Касидии.

Гуманитарная ситуация в городе близка к катастрофической. ВВС западной коалиции регулярно наносят авиаудары в административном центре региона, в результате чего гибнет мирное население. Террористы ИГИЛ не позволяют местным жителям покидать оккупированные территории Ракки, используя людей в качестве живого щита, передает местный источник на своей странице в Twitter (shahedHur).

Провинция Хама

В восточную часть Хамы прибыла большая колонна проправительственных войск. Ранее в этом месяце в регион прибыли еще два конвоя подкрепления союзников Сирийской арабской армии (САА). Переброшенные части планируют развивать наступление на востоке провинций Хама и Хомс совместно с Национальными силами обороны****** (NDF). Данные территории находятся под контролем террористов «Исламского государства» с 2014 года.

Оппозиционный Twitter-канал (bd_n73) сообщает, что боевики ИГИЛ, в попытке задержать наступление проасадовских подразделений, обстреляли из минометов позиции ополченцев-шиитов в районе станции Саръян к востоку от ключевого города Саламия. Никаких данных о потерях сто стороны союзных САА подразделений не сообщалось.

Ирак

Согласно данным новостного портала Al Manar News, террористы ИГИЛ под видом беженцев проникли в освобожденную ранее деревню Таль Жахш и убили троих бойцов иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби». В результате нападения еще 13 человек получили ранения. Иракская армия призывает жителей проявлять бдительность и сообщать о подозреваемых боевиках ИГИЛ. Напомним, силы народной мобилизации отбили у «Исламского государства» значительные территории на западе провинции Ниневия.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)