США играют на руку ИГ, обвиняя Сирию в подготовке химатаки — глава МИД Ирана

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Тегеран, 28 июня. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Белый дом США в косвенной поддержке террористов ИГ* (международная террористическая группировка запрещена в России). Министр напомнил, что очередные поводы для обвинений в адрес Сирии, Ирана и России находились всякий раз именно тогда, когда группировка находилась в бедственном положении — как, например, сейчас.

«В ходе своей очередной провокации в Сирии США использовали фальшивый предлог для обвинений. Это может лишь помочь ИГ, именно в тот момент, когда группировка находится на грани уничтожения народами Сирии и Ирана, — объявил Зариф. — Вместо того, чтобы поддерживать экстремистов США стоило бы присоединиться к настоящей войне против них».

Напомним, в официальном заявлении пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Дамаск будто бы готовится вновь применить химоружие и объявил, что президент Сирии Башар Асад «дорого заплатит» в случае новых атак.

* Организация запрещена на территории РФ.