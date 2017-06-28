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Москва, 28 июня. Россия продолжит борьбу с терроризмом в Сирии вне зависимости от того, жив главарь «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади или нет. Об этом в среду завил замминистра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

«Это наша стратегическая цель — борьба с терроризмом. И, конечно, мы ее будем продолжать. Никаких причин для того, чтобы прекращать эту борьбу, мы не видим», — отметил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что пока не слышал о том, чтобы гибель главного боевика ИГ* была подтверждена. Ранее сообщалось, что Аль-Багдади и ряд других высокопоставленных членов ИГ были уничтожены в результате авиаудара ВКС РФ в Сирии. Напомним, что террористическая группировка « Исламское государство» (ДАИШ) запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.