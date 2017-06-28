Запад под прикрытием журналистики: Климов рассказал ФАН о блокировке сомнительных СМИ в России

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В Совете Федерации продолжают рассматривать вопрос о блокировке вещающих на территории России иностранных СМИ. Их подозревают в нарушении законов и попытках вмешаться в дела РФ извне. Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался на тему этих подозрений с главой временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андреем Климовым.

Комиссия заседает каждый день — на повестке дня разбор деятельности некоторых российских СМИ. Они имеют солидную аудиторию в нашей стране, но зарегистрированы за рубежом. Но пока никто не обязал эти редакции открыть свои источники доходов. Хотя есть Минюст, есть закон об иностранных агентах — нужно только специальное решение на законодательном уровне. Тот же Климов предлагает в случае нарушений законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России.

«Речь идет о серьезной проблеме. Никакого законопроекта пока нет, но есть проблема: она заключается в том, что попытки размыть российский суверенитет могут быть предприняты в самое ближайшее время. Кое-где, кстати, уже предпринимаются — через СМИ, зарегистрированные как на территории России, так и вдали от наших границ. Такая проблема требует решения — прежде всего, законодательного. Мы ее выделили, обозначили, откровенно о ней заявили, а теперь с коллегами рассуждаем: как на основе Конституции и здравого смысла защитить наш суверенитет и при этом не оказать влияния на свободу СМИ в России. Если СМИ занимаются своим делом — это одно. Но если они являются инструментом сомнительной политики, проводимой извне, — эта история уже не про СМИ, а про вмешательство в наши дела под прикрытием журналистики», — комментирует Климов специально для ФАН.

Сенаторы думают также о наделении Минюста правом проводить расследование по выявлению источников финансирования СМИ. И если там будут найдены следы иностранного финансирования или признаки работы в интересах другого государства, то СМИ автоматически превратится в иностранного агента.

«У нас в стране презумпция невиновности. До тех пор, пока что-то не установлено, никакие СМИ конкретно называть не буду. Мы этот вопрос начали обсуждать в закрытом режиме, но уже сегодня от ста журналистов (не меньше) получил вопросы близкого к теме характера. У нас есть в комиссии распределение обязанностей. Темой возможности подготовки законопроекта занимается рабочая группа под руководством сенатора Невзорова. Документ может появиться, если депутаты увидят правовую перспективу вопроса. Нужно советоваться с ведомствами, с общественностью», — продолжает сенатор.

Климов уверен: между гражданами России можно обсуждать что угодно, высказывать те или иные предложения, голосовать. Но мы сами должны решать собственные проблемы. Никто со стороны не должен влезать в дела России со своими указаниями.

«Не очень важно, что будут говорить на Западе. Пусть лучше там спросят американцев, что те вытворяют с законодательством. С одной стороны, они запрещают у себя деятельность, например, российского телевидения, а с другой стороны, принимают законодательные акты, которые направлены на вмешательства в дела других государств. Причем не через разведку или секретно, а просто в открытую штампуют законы. Почти 10 тысяч актов было принято в этом отношении в конгрессе США за последние лет 70, начиная со времен Второй мировой войны. Так что чтобы они ни пели и кто бы им ни подпевал, это не повод вмешиваться в наше суверенное пространство», — добавляет Климов.

Добавим, что временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ образована 14 июня 2017 года. В нее вошли десять сенаторов, представляющих различные комитеты верхней палаты. Сенаторы мониторят деятельность иностранных государств и международных организаций, на основе наблюдений готовят предложения по изменению российского законодательства.

Считается, что комиссия должна проводить заседания не реже одного раза в квартал. Помимо ее работы, также приветствуется проведение заседаний рабочих групп, отдельных слушаний и круглых столов по специальным вопросам вмешательства.