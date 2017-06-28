Сирия: Турция рассчитывает расширить свое влияние на Манбидж и Ракку

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Дамаск, 28 июня. Эксперты считают, что Анкара рассчитывает значительно увеличить сферу своего влияния на севере Сирии.

Турция проводит масштабную военную операцию на севере провинции Алеппо, сообщают источники в Сирии. Анкара перебросила в данный регион крупные бронетанковые силы, а также тяжелую артиллерию. Сейчас ведутся активные обстрелы курдских населенных пунктов.

В столкновениях с курдским ополчением участвуют протурецкие боевики, ранее задействованные в операции «Щит Евфрата». Эксперты уверены, что Турция рассчитывает включить в зону своего влияния районы городов Ракка и Манбидж для того, чтобы не допустить создания курдского государства в данном регионе.