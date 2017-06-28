Нападающий «Баварии» напал на подругу из-за Instagram

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Мюнхен, 28 июня. Форвард немецкой «Баварии» и сборной Франции Кингсли Коман избил свою бывшую возлюбленную после того, как она захотела войти в его аккаунт в социальной сети Instagram.

По имеющейся информации, пострадавшая девушка, которая намеревалась опубликовать в социальной сети рекламное объявление, написала заявление в полицию, сообщает «Свободная пресса».

Двукратного чемпиона Бундеслиги арестовали, но после того, как он признался в содеянном, отпустили.

По некоторым данным, по причине полученных травм девушка взяла восьмидневный больничный.

21-летний нападающий предстанет перед судом осенью этого года.