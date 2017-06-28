Больной раком девушке назначили лечение в Москве после обращения к Путину

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Москва, 28 июня. Больная раком девушка из Апатит, обратившаяся к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, доставлена в НИИ онкологии имени Герцена в Москву и получает необходимое лечение, сообщили в медучреждении.

Жительница Апатит Дарья Старикова, которой диагностировали рак четвертой стадии, обратилась к главе государства Владимиру Путину в ходе прямой линии 15 июня. «После повторного консилиума Даше назначен курс лечения в соответствии с ее основным заболеванием. Она переведена в профильное отделение, и наши специалисты начали его реализацию», — говорится в сообщении НИИ онкологии имени Герцена.

Сразу после общения с президентом больную раком девушку доставили в реанимацию в районную больницу, а затем перевели в госпиталь Мурманска. Позднее самолет МЧС доставил Старикову в Москву для прохождения лечения в НИИ онкологии имени Герцена. Девушка получает соответствющую диагнозу терапию.