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Москва, 28 июня. Сирийские военные не представляют никакой угрозы для специалистов США, работающих в САР. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

При этом он осудил действия США, которые начали проводить военную операцию в Сирии, не получив на разрешения со стороны законного правительства арабской республики.

«Мы считаем, что это неприемлемо, что это нарушает суверенитет Сирии, что это не вызвано никакой военной необходимостью, и никакой угрозы американским специалистам со стороны вооруженных сил Сирии нет», — отметил Гатилов.

Ранее Вашингтон заявил, что президент Сирии Башар Асад якобы собирается применить химическое оружие.