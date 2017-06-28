На территории ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге построят высотный храм

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Санкт-Петербург, 28 июня. Ради строительства храма изменена высотность застройки на одном из участков на территории ЖК «Балтийская жемчужина» в Петербурге. Соответствующее решение приняла городская комиссия по землепользованию и застройке.

На территории ЖК предлагают построить храм великомученика Дмитрия Солунского. Согласно проекту, высота колокольни будет составлять 45 метров, между тем как разрешенная высотность в ЖК — 18 метров. Обращение с просьбой увеличить высотность направила парламентарий Оксана Дмитриева.

В настоящий момент профильный комитет ведет разработку схемы зон доминантной застройки Санкт-Петербурга. Она должна быть готова до конца года. В документе могут предусмотреть и повышение высотности для колокольни храма. Однако комиссия решила не откладывать решение вопроса и для участка на территории «Балтийской жемчужины» установила максимальную высотность 40-45 метров.

«В соответствии с разработанным проектом высота колокольни храма достигает 45 метров, что делает ее высотной доминантой территории», — передает «Комсомольская правда в Петербурге» сообщение аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.