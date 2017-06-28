Украинские власти объявили о победе над вирусом Petya

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Киев, 28 июня. Масштабная кибератака, которой накануне подверглись государственные и частные компании Украины, остановлена. О победе над вирусом-вымогателем Petya заявил украинский кабинет министров.

Как пишут местные СМИ, ситуация находится под контролем специалистов. Однако полный ущерб еще предстоит оценить и восстановить потерянные в результате атаки данные.

Напомним, накануне вирус полностью парализовал работу многих крупных компаний на Украине. Атака началась в 11 часов. Petya распространился практически мгновенно, он увеличивал нагрузку на жесткий диск, что заставляло компьютеры перегружаться.

Далее пользователь видел на экране сумму, которую требовалось заплатить за «лечение». Как сообщало Ura.ru, вымогатель Petya просил за разблокировку 300 долларов.