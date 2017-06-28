Ребенок выпал из окна третьего этажа в Тюмени и остался жив

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Тюмень, 28 июня. Полуторагодовалый малыш выпал из окна третьего этажа жилого дома, расположенного на улице Моторостроителей. К счастью, ребенок остался жив. И даже здоров.

После падения малыша экстренно отправили в больницу. Однако медикам не пришлось проводить реанимационных мероприятий. По словам врачей, ребенок «родился в рубашке».

Сейчас его внимательно осматривают врачи, в том числе нейрохирург. У ребенка были обнаружены травмы средней тяжести, отмечает Ura.Ru.