МИД РФ назвал домыслами заявления США о подготовке химатаки властями Сирии

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Москва 28 июня. Заявления Вашингтона о том, что власти Сирии якобы готовят провокации с применением химического оружия, являются домыслами и не имеют фактического подкрепления. Такое заявление сделал заместитель главы министерства иностранных дел России Геннадий Гатилов.

Белый дом накануне заявил, что власти Сирии якобы готовят химатаку. При этом Вашингтон пообещал дать ответ на любые подобные действия.

В российском МИД эти заявления назвали «абсолютной чушью и ерундой».

«Эти домыслы ничем не подкреплены. Никаких фактов никто не приводит», — приводит слова Гатилова РИА Новости.

Замглавы МИД РФ предположил, что за подобными заявлениями может стоять цель усилить виток напряженности. Российская сторона считает это неприемлемым, а также опасается, что это может негативно отразиться на усилиях, которые предпринимаются на переговорах в Женеве и Астане.