Россия не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки

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Москва, 26 июня. В Москве не исключают провокаций после заявлений США о якобы подготовке официальным Дамаском химической атаки. Об этом сообщил сегодня замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

«Провокации всегда могут быть… Это известно из прошлого», — заявил дипломат.

Гатилов также сообщил о «массе недоброжелателей», которые хотят сорвать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии, передает РИА Новости.

Ранее в США пообещали, что Дамаск «дорого заплатит за новую химатаку», которая якобы готовится в САР. В Кремле в ответ назвали угрозы Белого дома недопустимыми.