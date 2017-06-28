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    МИД РФ назвал неприемлимыми попытки Вашингтона увеличить напряженность вокруг Сирии

    11:37  28 Июня 2017  /обновлено: 12:42  28 Июня 2017
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    МИД РФ назвал неприемлимыми попытки США увеличить напряженность вокруг Сирии

    Москва, 28 июня. Заместитель министра иностранных дел России Гатилов заявил, что Москва считает неприемлемыми попытки США усилить напряжение вокруг ситуации в Сирии.

    На вопрос журналистов, предостерегают ли в России администрацию США от односторонних действий в Сирии, Гатилов ответил, что «об этом всегда говорилось».

    «Мы считаем, что это неприемлемо, что это нарушает суверенитет Сирии, что это не вызвано никакой военной необходимостью, и никакой угрозы американским специалистам со стороны вооруженных сил Сирии нет», — сказал замминистра, отметив, что действия США носят провокационный характер.

    МИД РФ назвал неприемлимыми попытки Вашингтона увеличить напряженность вокруг Сирии

    В понедельник в США заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит химическую атаку. Белый дом предупредил, что цена этой атаки будет высока. Дамаск, в свою очередь, отверг все обвинения. В Москве заявили, что ознакомились с заявлением США об угрозе новой химатаки, но не увидели никаких оснований.

    Автор: Дима Оленин
    #сирия
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