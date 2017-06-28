Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Общество
«Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет после ремонта
Новости Сирии
Сирия: курды перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо
Следующая Новость
Срочная новость
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: курды перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо

    11:47  28 Июня 2017
    401

    Сирия: курды перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо

    Алеппо, 28 июня. По сообщениям из различных источников, сирийские курдские формирования «Сил демократической Сирии» (SDF) перекрыли подачу питьевой воды в контролируемый правительством Сирии город Алеппо. Были перекрыты каналы поставки воды от плотины, расположенной на реке Евфрат близ города Табка.

    Сирия: курды перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо

    На данный момент неизвестны причины отключения водоснабжения. Курдские официальные лица никак пока не успели прокомментировать отключение воды, пишет Fars News. Существуют предположения, что проамериканские курды решили выступить против войск сирийского правительства после кратких боевых столкновений близ города Эль-Ресафа.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Законопроект об отмене роуминга в России внесли в Госдуму

        12:19 28 Июня 2017 348
        Читать
        11:35
        Сегодня

        МИД РФ не исключает провокаций в Сирии после заявлений США о подготовке химатаки
        10:43
        Сегодня

        Стала известна причина экстренной посадки Boeing в «Домодедово»
        9:44
        Сегодня

        «Газпром» уходит с турецкого рынка — СМИ
        9:03
        Сегодня

        Рыба, туризм, медицина и торговля: что заинтересовало японских бизнесменов на Курилах
        7:07
        Сегодня

        Заявление США об угрозе химатак в Сирии подготовили «на скорую руку»

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017 7310

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2067

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        1875

        Как супруга Порошенко продала свою поношенную футболку за 5 тысяч гривен

        18:13 23 Июня 2017
        1822

        В Парке Вечной славы в Киеве потребовали освободить страну от европейского и украинского фашизма

        18:45 22 Июня 2017
        4217
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском

        Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате «российского разведчика» под Луганском

        12:27   28 Июня 2017
        216
        Захарова заявила об опасениях Москвы после заявления США о химатаке в Сирии

        Захарова заявила об опасениях Москвы после заявления США о химатаке в Сирии

        12:06   28 Июня 2017
        168
        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        Голословные обвинения: в Госдепе не спешат делиться доказательствами подготовки химатаки Дамаском

        6:53   28 Июня 2017
        293
        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        Бронетехнику стянули к президентскому дворцу в столице Венесуэлы

        5:30   28 Июня 2017
        221