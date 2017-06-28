Сирия: курды перекрыли подачу питьевой воды в Алеппо

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Алеппо, 28 июня. По сообщениям из различных источников, сирийские курдские формирования «Сил демократической Сирии» (SDF) перекрыли подачу питьевой воды в контролируемый правительством Сирии город Алеппо. Были перекрыты каналы поставки воды от плотины, расположенной на реке Евфрат близ города Табка.

На данный момент неизвестны причины отключения водоснабжения. Курдские официальные лица никак пока не успели прокомментировать отключение воды, пишет Fars News. Существуют предположения, что проамериканские курды решили выступить против войск сирийского правительства после кратких боевых столкновений близ города Эль-Ресафа.