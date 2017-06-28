Порошенко сравнил Путина и Трампа

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Париж, 28 июня. Президент России Владимир Путин является более непредсказуемым политиком, чем его американский коллега Дональд Трамп. Такое мнение высказал в среду президент Украины Петр Порошенко.

«Единственный человек в мире, который знает, что Владимир Путин будет делать в ближайшие месяцы — это сам Владимир Путин», — отметил он.

Украинский лидер также прокомментировал свою недавнюю встречу с Трампом в Вашингтоне. Он отметил, что американский президент показался ему смелым и открытым человеком, пишут Дни.ру со ссылкой на французскую прессу. Напомним также, что на днях Порошенко встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе встречи политики обсудили ситуацию, сложившуюся на Украине.