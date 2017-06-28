Порошенко изменит Конституцию Украины, чтобы лишить депутатов неприкосновенности

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Киев, 28 июня. Украинский глава Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная рада в ближайшем будущем отменит депутатскую неприкосновенность.

По его словам, президентский проект изменений в конституцию Украины готов, однако для его реализации необходимо, чтобы депутаты поставили себя на одну ступень с гражданами страны.

Он выразил надежду, что украинские депутаты все-таки в скором времени примут соответствующее решение.

«Ведь среди них, наверное, нет никого, кто бы не обещал отмену этой неприкосновенности в своих избирательных программах», — отметил Порошенко в ходе выступления в связи с Днем конституции Украины.

Ранее политолог выразил мнение, что Порошенко понял, что американский президент Дональд Трамп не будет его так защищать, как это делал предыдущий лидер США Барак Обама.