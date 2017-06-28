Пожар на Волоколамском шоссе в Москве унес жизнь человека

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Москва, 28 июня. При пожаре в доме на Волоколамском шоссе в северо-западной части Москвы погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

Как сообщает Утро.ru со ссылкой на источник, сегодня рано утром спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир на пятом этаже дома №92 на Волоколамское шоссе. Площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего дома и потушили пламя. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек.

Добавим, минувшей ночью в Екатеринбурге загорелась квартира на 15-м этаже высотки. Пожар унес жизни двух человек, личности которых устанавливаются, передает URA.RU.