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Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается свалить все проблемы на Россию
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    Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается свалить все проблемы на Россию

    13:40  28 Июня 2017
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    Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается переложить всю ответственность на Россию

    В Госдепартаменте США заявили, что Российская Федерация будет «нести ответственность за действия властей Сирийской Арабской Республики». Политолог Александр Асафов считает, что нагнетание напряженности в международных отношениях, которое создают американцы, связано с грядущим саммитом G 20.

    Власти США настаивают, что ситуация в Сирии якобы ухудшилась из-за того, что РФ пришла на помощь правительству Башара Асада. Об этом заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт, сообщает РИА Новости.

    «В 2015 году сирийский режим был на краю краха. Кто пришел ему на помощь? Россия. И поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации. Мы — я имею в виду мир. Россия пришла, помогла укрепить сирийскую армию, и мы видим ухудшение ситуации и разрушения», — сказала Науэрт на брифинге.

    Представитель Госдепа также заявила, что «у России есть большое влияние на Асада», и призывают его использовать.

    Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается переложить всю ответственность на Россию

    В заявлении пресс-секретаря Белого дома, распространенном в понедельник вечером, есть утверждение, что «режим Асада ведет потенциальную подготовку к новой химической атаке, которая со всей вероятностью приведет к массовому убийству гражданских лиц, включая невинных детей». Тем не менее, США не собираются предоставлять доказательства того, что правительство Сирии якобы готовит химическую атаку. Хизер Науэрт объяснила это тем, что подобная информация находится в компетенции разведслужб и разглашению не подлежит.

    Как считают СМИ, заявление Белого дома о якобы потенциальной подготовке официального Дамаска к применению химического оружия написали «на скорую руку». По данным издания Politico, текст документа готовился в спешке несколькими членами администрации Дональда Трампа между встречами находившегося с визитом в США премьером Индии Нарендрой Моди. Также уточняется, что никакого отдельного совещания по поводу этого решения проведено не было.

    Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается переложить всю ответственность на Россию

    Заявление представителя Госдепа США в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал политолог Александр Асафов. Политолог не взялся прогнозировать, дойдет ли дело до реальных обвинений или это является лишь агрессивной риторикой.

    «Перед готовящейся встречей в формате G-20 усиливается давление по всем информационным фронтам. Американские заявления уже переходят уровень какой-то разумной оценки и звучат именно как угрозы, обвинения», — сообщил эксперт.

    Как отмечает политолог, нагнетание эмоциональной составляющей, активное применение методов информационной войны перед этой встречей очевидны. И чем ближе саммит G-20, тем больше будет звучать громких антироссийских заявлений со стороны международных политиков. Это нужно для того, чтобы лишить Трампа последних возможностей для ведения конструктивного диалога с Россией.

    Новые происки США в Сирии: как Госдеп пытается переложить всю ответственность на Россию

    «Обвинения в химических атаках — это достаточно традиционный инструмент. Мы все помним Колина Пауэлла, который с пробиркой обвинял режим Саддама Хуссейна в наличии химического оружия, что и послужило поводом для конфликта тогда. В данном случае они берут стандартный шаблон, стряхивают с него пыль, соответственно, это повод для проведения каких-то силовых мероприятий в регионе. Скорее всего, мы увидим и силовые мероприятия, которые сведут на нет все миротворческие усилия и еще больше обострят обстановку в регионе», — подчеркивает Александр Асафов.

    По словам политолога, это даст так называемой умеренной оппозиции, а также террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в РФ) и другим радикальным формированиям паузу для восстановления после достаточно серьезных поражений.

    «Это сохранит продолжающуюся нестабильность в регионе, потому что вот этот хаос, в принципе, американцам выгоден. И они, конечно, боятся того, что Трамп, как политик эксцентричный, реализует свою позицию по конструктивному диалогу, по большой сделке с Россией, поэтому сейчас они будут вытаскивать и такие обвинения», — подытожил политолог.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Крюков
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