Жителей Петербурга ожидает теплая, но дождливая погода

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Санкт-Петербург, 28 июня. Синоптики обещают жителям Петербурга 28 июня солнечную погоду с кратковременными дождями в отдельных районах, северо-западным ветром и температура до 20 градусов.

Сегодня в северой столице синоптики обещают солнце с переменной облачностью, возможны кратковременные дожды в некоторых районах. Ветер будет дуть с северо-западного направления, воздух сможет прогреться до 20 градусов. Специалисты Гидрометцентра уверяют, что к концу недели циклон уйдет и столбики термометров смогут показать температуру до 27 градусов. В июле в Петербург придет долгожданное лето, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге».