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Алеппо: курды привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности
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    Алеппо: курды привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности

    11:36  28 Июня 2017
    215

    Алеппо: курды привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности

    Африн, 28 июня. Армия Турции подвергла массированному обстрелу несколько курдских городов на севере провинции Алеппо.

    Сирийские источники отмечают, что Турция обстреляла из тяжелой артиллерии населенные пункты Талль Рифаат, Маранас, Маллия, Вилат аль-Кади и Касталь. Курды сообщают, что над городом Шейх Исса были замечены разведывательные БПЛА Турции, которые вели корректировку огня.

    Алеппо: курды привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности

    Курдская разведка подчеркивает, что Анкара рассчитывает соединить между собой центральную часть провинции Идлиб и северную часть провинции Алеппо. Это позволит создать буферную зону на границе с Турцией и полностью устранить курдов из региона. Из этой же зоны начнется вторжение в курдский кантон Африн.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #курды #африн
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