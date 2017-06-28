Алеппо: курды привели свои отряды в состояние повышенной боевой готовности

В Избранное

Африн, 28 июня. Армия Турции подвергла массированному обстрелу несколько курдских городов на севере провинции Алеппо.

Сирийские источники отмечают, что Турция обстреляла из тяжелой артиллерии населенные пункты Талль Рифаат, Маранас, Маллия, Вилат аль-Кади и Касталь. Курды сообщают, что над городом Шейх Исса были замечены разведывательные БПЛА Турции, которые вели корректировку огня.

Курдская разведка подчеркивает, что Анкара рассчитывает соединить между собой центральную часть провинции Идлиб и северную часть провинции Алеппо. Это позволит создать буферную зону на границе с Турцией и полностью устранить курдов из региона. Из этой же зоны начнется вторжение в курдский кантон Африн.