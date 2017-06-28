Нарушающие закон иностранные СМИ могут заблокировать в России

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Москва, 28 июня. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил, что сенаторы прорабатывают вопрос о разрешении блокировать иностранные СМИ, вещающие на Россию, за нарушение ими законодательства РФ.

Как отметил Климов, регулировать русскоязычные СМИ, имеющие аудиторию на территории России, даже если они зарегистрированы за рубежом. позволит законодательная база, которую следует обеспечить. Кроме того, нужно обязать такие СМИ отчитываться по своей деятельности в соответствии с законом об иностранных агентах, а также раскрывать свои источники финансирования по запросу Минюста.

«При несоблюдении законодательства уполномочить Роскомнадзор блокировать такие СМИ на территории России», — заключил Климов.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутриполитические процессы других государств несмотря на то, что испытывает такие попытки на себе.